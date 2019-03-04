Суд признал незаконным постановление Кабмина с ценами на газ для населения

Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения, сообщается на портале «Судебная власть Украины».
«Суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародовании проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу», — говорится в сообщении.
В суде поясняют, что срок рассмотрения дела по иску Юлии Тимошенко и общественного движения «Тарифная мобилизация» затянулся в связи с изменением состава коллегии судей, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначение по делу судебных экспертиз и общую нагрузку на судей по рассмотрению административных дел.
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