В Генпрокуратуре подтвердили снятие санкций ЕС с Клюева

Генеральная прокуратура Украины сообщает об исключении главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева из санкционного списка Европейского Союза, согласно которому подвергались заморозке активы ряда бывших украинских чиновников.
«В этом году из санкционного списка исключен А.Клюев, при этом в июле 2018 года Суд ЕС отменил ограничительные меры, примененные к нему в 2017 году», — написал во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Вместе с тем, он отметил, что Евросоюз продлил еще на год — до 6 марта 2020 года — санкции в виде замораживания активов 12 бывшим украинским чиновникам. «Санкции ЕС продолжают действовать в отношении 12 лиц», — написал Лысенко.
В то же время он отметил, что несмотря на снятие санкций ЕС с Клюева, правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении экс-главы АПУ.
Также Лысенко отметил, что, несмотря на систематическое обжалования экс-чиновниками в Суде ЕС введенных в отношении них санкций, соответствующие судебные решения не являются безусловным основанием для ЕС об отмене ограничительных мер.
«Например, принимая во внимание соответствующие решения Суда ЕС об отмене предыдущих решений Совета ЕС о наложении санкций на Эдуарда Ставицкого и Николая Азарова, компетентные органы ЕС признали прогресс в расследовании ГПУ уголовных производств в отношении них достаточным основанием для продолжения санкций», — написал спикер Генпрокуратуры.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016