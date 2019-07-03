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У Зеленского рекомендуют обращаться по поводу Клюева и Шария к Порошенко

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У Зеленского рекомендуют обращаться по поводу Клюева и Шария к Порошенко

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что решение о регистрации экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты было принято Центральной избирательной комиссией, которая «создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко».

В своем комментарии из Торонто (где находится с визитом президент Зеленский — Ред.), который был показан в эфире ряда украинских телеканалов, Богдан указал, что это было сделано на основании решения судей Верховного суда, которые были назначены на должности предыдущим президентом.

«Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине», — отметил глава Офиса президента.

Богдан подчеркнул, что на сегодняшний день происходит «активизация аудита деятельности господина Порошенко и его окружения по поводу разворовывания бюджетных средств, присвоения государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений».

«И целью проведения соответствующих митингов является отвлечение внимания от этих расследований», — считает он.

Богдан призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и и.о. главы СБУ Ивана Баканова дать всю необходимую информацию для принятия законных решений, связанных с регистрацией тех или иных кандидатов на выборах, а также чтобы соответствующие органы дали оценку применению силы против журналистов и призывам к свержению власти, которые звучали на митинге в центре Киева 2 июля.

2 июля на Майдане Независимости прошла акция протеста против решения Верховного суда и Центральной избирательной комиссии о регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля.

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Акция собрала несколько сотен человек, включая большое количество журналистов, общественных активистов и некоторых политиков. Среди участников митинга замечены народные депутаты Мустафа Найем и Егор Соболев, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, мэр Львова, лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый, политолог Александр Палий, адвокат Маси Найем.

Поводом для сбора стала публикация активиста Романа Синицына в соцсети Facebook, который отметил, что Клюева и Шария «зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными».

Андрей Клюев, досрочные выборы, Анатолий Шарий, Андрей Богдан
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Среда, 3 июля 2019
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