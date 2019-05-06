Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления», — уточнил собеседник агентства.

Он также отметил, что у большинства погибших обнаружены сильные термические ожоги.

Ранее сообщалось, что для установления личности жертв крушения SSJ-100 будет проведена генетическая экспертиза.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.