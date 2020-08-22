Авария самолета в Южном Судане: очевидцы сообщают о 17 погибших

По словам очевидцев, по меньшей мере 17 человек погибли и один выжил в результате крушения грузового самолета в Южном Судане в субботу утром.

Об этом сообщает Xhinhua.

«Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, в результате чего общее количество достигло 17», - сказал Джозеф Майом, доцент Университета Верхнего Нила, отметив, что выживший в инциденте пассажир был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Майом также сообщил, что грузовой самолет разбился недалеко от жилого района Хай в Джубе, и все еще горит.

Кур Куол, директор международного аэропорта Джуба, сообщил, что самолет направлялся в Авейль и Вау, чтобы доставить зарплату сотрудникам НПО: «Больше я не могу сообщить вам прямо сейчас, но я знаю, что это был грузовой самолет, перевозивший мотоциклы, запасные части, продукты питания и зарплаты сотрудников НПО, но на борту больше не было людей», - сказал Куол, не подтвердив точное количество жертв.

Как сообщалось, грузовой самолет потерпел крушение в Южном Судане вскоре после взлета.

Ведутся спасательные работы, причина крушения выясняется.