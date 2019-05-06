Рост экономики Украины замедлился до 2,4%

Рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,4% в годовом выражении после ускорения до 3,5% в четвертом квартале 2018 года.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на оценки регулятора.
Отмечается, что замедление по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено ожидаемым сокращением позитивного вклада сельского хозяйства, так как эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году себя исчерпал.
«Несмотря на улучшение результатов животноводства в январе-марте 2019 года, вклад сельского хозяйства в рост ВВП хотя и остался положительным, однако был небольшим», — отметили в НБУ.
В НБУ напомнили о сохранении прогнозов по росту реального ВВП Украины в 2019 году на 2,5%, а также на 2020 и 2021 годы — на 2,9% и на 3,7%, соответственно.
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