Рост экономики Украины замедлился до 2,4%

Рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,4% в годовом выражении после ускорения до 3,5% в четвертом квартале 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на оценки регулятора.

Отмечается, что замедление по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено ожидаемым сокращением позитивного вклада сельского хозяйства, так как эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году себя исчерпал.

«Несмотря на улучшение результатов животноводства в январе-марте 2019 года, вклад сельского хозяйства в рост ВВП хотя и остался положительным, однако был небольшим», — отметили в НБУ.

В НБУ напомнили о сохранении прогнозов по росту реального ВВП Украины в 2019 году на 2,5%, а также на 2020 и 2021 годы — на 2,9% и на 3,7%, соответственно.