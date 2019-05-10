США планируют объявить Россию страной, манипулирующей своей валютой

Минфин США расширит список стран, по мнению американских властей манипулирующих своей валютой для получения выгоды, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Сейчас в списке 12 стран, их число может вырасти до 20, а среди попавших в него могут оказаться Россия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия и Малайзия.
Минфин должен был предоставить Белому дому список манипулирующих валютой стран еще в начале апреля, но с тех пор откладывал доклад, утверждают источники агентства.
Как отмечает Bloomberg, само по себе внесение в список не предполагает каких-либо юридических последствий, кроме того, что США будут обязаны вступить в переговоры с теми, кто, по их мнению, манипулирует валютой. Однако, любые власти, которые будут названы манипуляторами, столкнутся с рыночными последствиями, считают в Bloomberg.
В середине апреля Трамп заявил, что Россия и Китай «играют в девальвацию валюты» из-за того, что США повышает ключевую ставку. «Неприемлемо», — написал он в Twitter.
Президент США неоднократно обвинял Китай в манипуляциях с курсом валют. Так, еще в 2016-м он говорил, что Пекин намеренно девальвировал юань чтобы американским компаниями было сложнее конкурировать.
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