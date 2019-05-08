К чему приведет массовая трудовая эмиграция украинцев

По разным оценкам, около 10 процентов трудоспособных украинцев уехали на заработки за границу, главным образом в Польшу. Однако в этом больше пользы, чем вреда, считают некоторые европейские эксперты.

«Тема мигрантов является для нас серьезной причиной для беспокойства, ведь в таком масштабе, который мы наблюдаем сейчас, это, без сомнения, повлияет на наш потенциальный ВВП», — предупреждает директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук. В то же время некоторые европейские эксперты смотрят на вещи иначе и приходят к выводу, что пользы от массовой трудовой миграции украинцев, в частности, в Польшу и другие страны ЕС, больше, чем вреда для Украины и ее жителей.

Один из таких экспертов — корреспондент швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung в Украине и странах Восточной Европы, внештатный профессор университета Цюриха Маттиас Бенц.

В отличие от большинства украинских собеседников он пришел к выводу, что «в конечном итоге большая эмиграция имеет очевидные преимущества для Украины, дает людям, фирмам и государству большие шансы». Результаты своего исследования он представил на одной из конференций в берлинском Центре восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

Главная причина эмиграции — очень низкий уровень жизни в Украине, которая относится к беднейшим странам Европы. Средняя заработная плата украинцев составляла в прошлом году около 300 долларов. В Польше, для сравнения, средняя зарплата составляет почти 1300 долларов, в Румынии — 1130 и даже в соседней Беларуси — 465 долларов, то есть в полтора раза больше, чем в Украине.

Кто выезжает и куда

Никто точно не знает, сколько украинцев выехали из страны в поисках лучшей доли, ведь они не снимаются с паспортного учета. Поэтому есть только оценки. Так, эксперт Киевской школы экономики Анна Вахитова, на данные которой ссылается Маттиас Бенц, называет цифру в диапазоне от двух до четырех миллионов человек.

В последние годы изменилась как структура, так и география украинской трудовой миграции. Заместитель председателя группы немецких советников Роберт Кирхнер отметил, что если раньше главной целью украинцев, которые едут на заработки, была Россия, то теперь такой страной стала Польша. Там, по данным самого польского правительства, сейчас находится полтора миллиона украинских мигрантов. Говорят, во Вроцлаве уже 10 процентов горожан — граждане Украины.

К 2013 году в Польшу ехали преимущественно женщины (67 процентов) и люди старше 36 лет (71 процент). Начиная с 2014 года стало больше мужчин (58 процентов) и молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет (65 процентов). В 2018 году украинцы, работающие за рубежом, отправили домой — в пересчете — 10,9 миллиарда долларов, что составляет 8,3% украинского ВВП. В 2019 году, по прогнозам, эта сумма увеличится до 12,2 миллиарда. При этом из Польши, по данным Кирхнера, денежный поток с каждым годом увеличивается (1,3 миллиарда в 2015-м, два — в 2016-м, 3,1 — в 2017-м), а из России стал почти втрое меньше, чем из Польши (1,8 миллиарда в 2015-м, 1,4 — в 2016-м, 1,3 — в 2017-м).

В Польше украинцев привлекает не только зарплата. Эта страна сама пережила годы массовой эмиграции — в Германию, Великобританию и другие стран ЕС выехало около двух миллионов поляков. Теперь экономика Польши растет, безработица здесь, как и в Чехии или Венгрии, находится на рекордно низком уровне, рабочих рук не хватает. Место поляков, которые уехали, теперь занимают украинские трудовые мигранты.

Сказывается также и географическая и ментальная близость, родство языков, а еще, подчеркнул Бенц, тот факт, что новая волна украинской эмиграции по времени совпала с миграционным кризисом, всколыхнувшим Европу. Беженцев из арабских мусульманских стран в Польше принимать не хотят, «а белые славяне, исповедующие христианство, — другое дело». К тому же, добавил он, украинских мигрантов польское правительство использовало как алиби — когда Германия и другие страны ЕС стали призывать Польшу взять на себя долю бремени, связанного с приемом мигрантов. Мы, мол, украинских беженцев принимаем, отвечали в Варшаве.

Зарабатывают в Польше, тратят в Украине

Польза от массовой трудовой миграции украинцев в Польшу и другие страны ЕС Маттиас Бенц и Роберт Кирхнер видят в некоторых аспектах. Один из них — повышение уровня жизни самих мигрантов и их родных, которые остались дома. Полученные от работников средства их семьи, по данным Кирхнера, тратят, в частности, потребление (31,7%), строительство или приобретение жилья (19,4%), лечение (8,7%), лечение детей (6,9%). Таким образом, утверждает эксперт, украинские трудовые мигранты хоть и работают за рубежом, но все равно способствуют росту внутриукраинского потребления, что идет на пользу отечественной экономике.

Еще одно следствие дефицита кадров, появившейся в самой Украине, — бережное отношение украинских предприятий к своим сотрудникам. Руководитель швейцарской фирмы Vetropack, которая производит под Киевом стеклотару, рассказал корреспонденту Neue Zürcher Zeitung, что «за каждого рабочего ему приходится бороться». То же самое ему рассказывали в одном из львовских банков. Такая ситуация, по словам Бенца, во-первых, дает шансы прилично трудоустроиться тем, кто остался в Украине, а во-вторых, приводит к значительному росту зарплат — на 25 процентов в 2015 году, ориентировочно еще на 20 процентов — в текущем. «Если что-то становится дефицитом, то цены на это растут, — пояснил он. — В данном случае растут зарплаты». Хотя в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, этот рост и становится менее стремительным. По подсчетам Кирхнера он составлял в 2018 году 15 процентов, а в этом году будет на уровне 10 процентов.

Импульс для модернизации

Но, пожалуй, самая большая польза от массовой трудовой эмиграции украинцев — это стимул увеличивать производительность труда на украинских предприятиях. «Эмиграция работников ведет к росту зарплат, а увеличение зарплат заставляет фирмы наращивать эффективность производства, побуждает к инновациям, делает автоматизацию и дигитализацию производственных процессов более выгодной», — пояснил Бенц.

По его оценке, ситуация в Украине, а также в Польше и Чехии совсем другая, чем в странах Западной Европы. Там из-за опасений ликвидации большого количества рабочих мест и, соответственно, рост безработицы, к автоматизации и переходу на цифровые технологии относятся скептически.

Кроме того, подавляющее большинство украинцев, работающих за рубежом, поехали туда не навсегда. По оценкам Анны Вахитовой, около 80% твердо намерены вернуться. «Это не как в Ирландии в XIX веке, — напомнил Бенц, — когда полстраны сели на пароходы и отправились за океан».

По его мнению, вернувшись через несколько лет назад, украинские трудовые мигранты привезут домой бесценный опыт, в том числе опыт современного менеджмента, которого, по убеждению Бенца и Кирхнера, больше всего не хватает украинской экономике.