Биткойн подорожал до максимума с сентября 2018 года

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

По его данным, максимальная стоимость криптовалюты 12 мая доходила до $7,5 тыс. за единицу. По состоянию на 18:15 курс биткойна составил ровно $7 тыс.

Напоним, что на пике стоимости цифровая валюта торговалась дороже $20 тыс.