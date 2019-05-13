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В Турции повысят цену на электроэнергию ради очистки банков от плохих долгов

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В Турции повысят цену на электроэнергию ради очистки банков от плохих долгов

План Турции по очистке банков от плохих долгов энергетического сектора на сумму около $13 млрд, одного из худших последствий прошлогоднего валютного кризиса, обретает очертания, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, Анкара работает с банками над созданием закона, который защитит их от резких потерь, поскольку долг будет передан в фонды и продан иностранным инвесторам, возможно, через пару лет.

«Только несколько банков продвигаются вперед в этом процессе, в то время как другие банки видят серьезные недостатки... и они хотят избежать участия в этом», — рассказал банкир, участвующий в обсуждении плана.

Тем не менее крупные иностранные инвесторы, такие как Cerberus Capital Management и KKR, уже отправили своих представителей в Стамбул, чтобы купить дешевые проблемные кредиты, утверждают несколько источников.

Правительство до сих пор раскрыло мало деталей своего плана, кроме информации, предоставленной в прошлом месяце министром финансов Бератом Албайраком. Он заявил, что забалансовые фонды будут созданы для плохих кредитов энергетического сектора. Кроме того, в государственные банки будет влито $4,9 млрд.

Два источника сообщили Reuters, что Албайрак и другие чиновники казначейства представили свой рабочий план ведущим банкирам на встрече в апреле. В рамках этого плана правительство повысит цены на электроэнергию, хотя и не так сильно, как того требуют банки. Фонд фондов будет структурирован таким образом, чтобы объединить газовые и угольные заводы для возможной продажи, когда экономика и спрос на энергию восстановятся, заявили два источника.

По состоянию на март только около $16 млрд из общего объема кредитов на $400 млрд в банковском секторе Турции были реструктурированы. По оценкам некоторых аналитиков, коэффициент проблемных кредитов удвоится к концу года до 8%.

Ситуацию для газовых и угольных компаний осложняет тот факт, что турецкая лира продолжает снижаться после падения почти на 40% по отношению к доллару с 2017 года. За последнее десятилетие компании взяли около $70 млрд валютных кредитов, из которых была погашена треть.

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Одним из препятствий, стоящих перед планом спасения, является вероятная необходимость внесения поправок в законодательство, с тем чтобы банки могли продавать проблемные кредиты. Банкиры и консультанты сообщили Reuters, что потребуется более нескольких месяцев, чтобы законодательно закрепить необходимые изменения.

На встрече в четверг, проведенной для обсуждения проблемных кредитов с иностранными инвесторами, турецкие банкиры заявили, что на данный момент они сосредоточены на реструктуризации.

банки, Турция, кризис
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Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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