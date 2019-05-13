Перенос запуска нового рынка электроэнергии будет стоить экономике миллиарды долларов

Перенос запуска нового рынка электроэнергии, запланированный на 1 июля 2019 года, будет стоить Украине миллиардов долларов инвестиций и снизит привлекательность страны для иностранных инвесторов. Об этом пишет эксперт программ «Энергетика» Украинского института будущего Андриан Прокип в материале, обнародованном американским международным научным центром имени Вудро Вильсона.

«Реформирование рынка электроэнергии является одним из ключевых международных обязательств Украины. Неспособность продвинуться с реформами или, что еще хуже, их полная отмена значительно снизит привлекательность страны для иностранных инвесторов и снизит доверие международных партнеров Украины».

Рынок имеет значительную экономическую ценность для украинки экономики. «После проведения рыночных реформ в период 2019–2030 годов инвестиции в генерирующие компании составят 29,8 млрд. долларов США, что в 11,5 раза больше, чем без реформ. Переход на стимулирующие тарифы позволит операторам систем распределения и передачи реализовать 7,5 млрд. евро инвестиционных ресурсов, что почти вдвое больше, чем было бы реализовано без проведения реформ. Ожидается, что при увеличении объемов инвестиций потери в распределительных и передающих сетях уменьшатся. На международном уровне ожидается, что синхронизация с ENTSO-E увеличит экспорт электроэнергии почти в пять раз: с 5,6 млрд. КВтч в 2017 году до 25,0 млрд. КВтч в 2030 году, что приведет к получению 6,7 млрд. долл. США экспортных поступлений в 2019–2030 годах. Однако если синхронизация не будет достигнута, Украина будет оставаться зависимой от импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси в период напряженных отношений с этими странами», — констатировал эксперт.

Несмотря на это, по словам Андриана Прокипа, в угоду политическом интересам, команда нового президента обсуждает вопрос о перенесении сроков запуска нового рынка. Это связано, по мнению Андриана Прокипа, с возможным повышением цены электроэнергии. Однако эта проблема легко решается предоставлением субсидий, что позволит не повышать тарифы и выполнить международные обязательства. «Энергорынок утратит свою монополию на покупку и продажу электроэнергии на оптовом рынке. Однако недавно представители избранного президента Владимира Зеленского подняли вопрос о возможности отложить полный запуск рынка как минимум на год. Угроза исходит от активных популистских движений и предвыборных обещаний о сохранении низких тарифов на электроэнергию. Обещания последнего типа могут быть выполнены путем предоставления прямых субсидий», — отметил он.

Как сообщалось, с 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макро финансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году, а также продолжение сотрудничества с МВФ.

Международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призывает оперативно провести заседание Координационного центра по введению нового рынка электроэнергии. Об этом шла речь в совместном письме Главы представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Янеса Копача, Глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

При этом представитель новоизбранного президента Андрей Герус заявил о том, что запуск рынка необходимо переносить на год.