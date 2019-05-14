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Bayer выплатит $2 млрд двум заболевшим раком из-за гербицида Roundup

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Bayer выплатит $2 млрд двум заболевшим раком из-за гербицида Roundup

Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) обязал в понедельник концерн Bayer выплатить более $2 млрд двум американцам, у которых был диагностирован рак, предположительно из-за контакта с гербицидом Roundup. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, компенсация предназначается для Элвы Пиллиода и его супруги Альберты, которые проживают в штате. Ранее они подали иск в отношении производившей Roundup компании Monsanto, утверждая, что из-за контакта с гербицидом у них развилась лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за $63 млрд.

Как сообщает Reuters, жюри присяжных пришло к выводу, что ни Monsanto, ни Bayer не проинформировали должным образом потребителей, в том числе супругов Пиллиодов, о том, что Roundup может вызывать у людей рак.

Всего в США против Monsanto и ее нынешнего владельца Bayer поданы сотни исков. Компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности гербицида Roundup, также известного как глифосат. Гербицидом называют химическое вещество, которое используется для уничтожения растительности. В Bayer отвергают данные утверждения, заявляя, что многочисленные исследования не подтверждают опасность глифосата для здоровья человека.

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В сентябре 2018 года Агентство по охране окружающей среды США после долгих исследований пришло к выводу, что глифосат, широко использующийся в сельском хозяйстве во всем мире, не вызывает раковых заболеваний. При этом Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году классифицировало глифосат как вещество, которое может, вероятно, оказывать канцерогенное воздействие на человека.

Bayer, Roundup
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Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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