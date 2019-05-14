К Филарету во Владимирский собор приехали всего четыре епископа

Во вторник, 14 мая, во Владимирском соборе в Киеве проходит церемония почтения памяти священномученика Макария. На мероприятия священнослужителей приглашал Филарет, однако пришли лишь 4 епископа. Об этом пишет ВВС-Украина.

Сообщается, что молитвенное празднование в честь священномученика Макария — традиционный для УПЦ Киевского патриархата праздник. Приглашения на него были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны «патриархом Киевским и Всея Руси-Украины» Филаретом. Из-за этого вокруг мероприятия возник скандал, который обострился из-за отсутствия упоминаний о ПЦУ в приглашениях.

Между тем, накануне 14 мая Филарет заявил, что будет возрождать Киевский патриархат — если даже для этого понадобится новый раскол. После этого стало известно, что среди адресатов приглашения не было митрополита Епифания (позже его пресс-служба заявила, что он туда не явится). Глава ПЦУ прокомментировал скандал и заявил, что из-за него у Киева могут отобрать Томос об автокефалии.

Именно поэтому сегодняшние мероприятия во Владимирском соборе рассматривались как своего рода «парад сил», на котором Филарет должен был проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП.

В ответ на приглашение на празднование приехали только четыре епископа из более чем 60: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.

Не явился один из самых влиятельных иерархов ПЦУ, который в объединительном соборе был основным конкурентом Епифания на предстоятельство в новой церкви, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, которого источники называли одним из возможных союзников Филарета.

Впрочем, во время диптиха Филарет упомянул митрополита Киевского и всея Украины Епифания, это означает, что он признает предстоятельство Епифания.

Напомним, Филарет пожаловался, что редко говорит с Епифанием и заявил, что Киевский патриархат все еще существует.