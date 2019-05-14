Lenovo представила планшет-ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo показала демо-версию компьютера серии ThinkPad X1 Family со сгибаемым OLED-дисплеем. Как говорится на официальном сайте компании, сложив устройство, можно в два раза уменьшить его размер.

Новая модель одновременно является и планшетом, и ноутбуком. При складывании устройства его экран сгибается внутрь и переходит в режим работы с виртуальной клавиатурой. Новый компьютер Lenovo работает на операционной системе Windows, а также оснащен процессором от Intel. Релиз устройства запланирован на 2020 год.

До этого технология гибкого экрана использовалась только в смартфонах, планшетах и телевизорах.