Ученые заявляют о критическом уровне углекислого газа в атмосфере

Концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли впервые в истории человечества превысила показатель в 415 ppm. На планете уже миллионы лет не было таких показателей, сообщает Science Alert.

«Впервые в истории человечества атмосфера нашей планеты содержит более 415 ppm CO2. Не только в истории человечества, не только с момента изобретения сельского хозяйства 10 000 лет назад. Еще до того, как современные люди существовали миллионы лет назад. Мы не знаем планету, подобную этой», — написал метеоролог Эрик Холтаус.

Отмечается, что критические показатели зафиксировали исследователи из Института океанографии им. Скриппса в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях.

В субботу концентрация CO2 достигла 415,26 промилле — это последний из страшного ряда климатических порогов, через которые проходило человечество в последние десятилетия, говорится в публикации.

Как отмечается, всего несколько лет назад загрязнение атмосферы возросло до 400 ppm CO2, а совсем недавно оно достигло 410 ppm. После этого рекордного всплеска ученые знали, что показатель 415 частей на миллион в 2019 году был почти неизбежным.

«Средний темп роста остается на высоком уровне... Увеличение по сравнению с прошлым годом, вероятно, составит около трех частей на миллион, тогда как последнее среднее значение составило 2,5 промилле. Вероятно, мы наблюдаем влияние мягких условий Эль-Ниньо на фоне использования ископаемого топлива», — сказал директор программы Scripps по CO2 Ральф Килинг.

В 1910 году содержание CO2 в атмосфере составляло 300 частей на миллион — выше, чем было на протяжении примерно 800 тысяч лет, — но в течение следующего столетия оно увеличилось еще на 100+ частей на миллион, поскольку уровни загрязнения резко возросли.

«Если углеродное загрязнение в нашей атмосфере будет становиться все сильнее, все больше и больше тепла будет задерживаться на Земле, что сделает будущее глобального потепления похожим на что-то из далекого прошлого планеты — сотни миллионов лет тому назад», — пишет издание.

Как отмечается, когда в последний раз на Земле были опасные уровни CO2 в атмосфере, на Южном полюсе росли деревья.