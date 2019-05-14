Ученые заявляют о критическом уровне углекислого газа в атмосфере

Концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли впервые в истории человечества превысила показатель в 415 ppm. На планете уже миллионы лет не было таких показателей, сообщает Science Alert.
«Впервые в истории человечества атмосфера нашей планеты содержит более 415 ppm CO2. Не только в истории человечества, не только с момента изобретения сельского хозяйства 10 000 лет назад. Еще до того, как современные люди существовали миллионы лет назад. Мы не знаем планету, подобную этой», — написал метеоролог Эрик Холтаус.
Отмечается, что критические показатели зафиксировали исследователи из Института океанографии им. Скриппса в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях.
В субботу концентрация CO2 достигла 415,26 промилле — это последний из страшного ряда климатических порогов, через которые проходило человечество в последние десятилетия, говорится в публикации.
Как отмечается, всего несколько лет назад загрязнение атмосферы возросло до 400 ppm CO2, а совсем недавно оно достигло 410 ppm. После этого рекордного всплеска ученые знали, что показатель 415 частей на миллион в 2019 году был почти неизбежным.
«Средний темп роста остается на высоком уровне... Увеличение по сравнению с прошлым годом, вероятно, составит около трех частей на миллион, тогда как последнее среднее значение составило 2,5 промилле. Вероятно, мы наблюдаем влияние мягких условий Эль-Ниньо на фоне использования ископаемого топлива», — сказал директор программы Scripps по CO2 Ральф Килинг.
В 1910 году содержание CO2 в атмосфере составляло 300 частей на миллион — выше, чем было на протяжении примерно 800 тысяч лет, — но в течение следующего столетия оно увеличилось еще на 100+ частей на миллион, поскольку уровни загрязнения резко возросли.
«Если углеродное загрязнение в нашей атмосфере будет становиться все сильнее, все больше и больше тепла будет задерживаться на Земле, что сделает будущее глобального потепления похожим на что-то из далекого прошлого планеты — сотни миллионов лет тому назад», — пишет издание.
Как отмечается, когда в последний раз на Земле были опасные уровни CO2 в атмосфере, на Южном полюсе росли деревья.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016