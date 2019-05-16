Отсрочка введения рынка электроэнергии осложнит отношения Украины с ключевыми партнерами, - Омельченко

Любые отсрочки с запуском рынка электроэнергии могут существенно осложнить отношения Украины с международными партнерами. Об этом в кулуарах совещания в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады заявил председатель энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Я за то, чтобы заработал (рынок, — Ред.) в полном объеме, без ограничений, в пользу, в первую очередь, потребителей и инвесторов. Если рынок не заработает, это будет достаточно негативный сигнал для инвесторов и наших иностранных партнеров».

По словам эксперта, до 1 июля еще достаточно времени для НКРЕКУ, правительства и депутатов завершить все приготовления.

«Я считаю, что закон должен заработать так, как он записан. И если нужно что-то доделать то есть еще время, и должны чиновники поработать активно и эффективно решить все необходимые проблемы и запустить этот рынок как это предусмотрено законом с учетом всех участников рынка» , - подчеркнул он.

Как сообщалось, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом «О рынке электроэнергии», принятого в 2017 году.

Он предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в частности в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.