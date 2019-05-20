В НКРЭ считают, что после введения рынка электроэнергии цены на нее упадут, - СМИ

Член Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики Дмитрий Коваленко уверен, что введение рынка электроэнергии с 1 июля позволит в перспективе снизить цены на электроэнергию.
«Такое расширение рынка, безусловно, даст возможность увеличить конкуренцию, снизить цены в будущем. Кроме того, это предоставит большое количество услуг для потребителей, что на сегодняшний день уже общепринятая практика в Европе», — отметил член НКРЭ в интервью программе «Перша шпальта».
Коваленко уверен, что введение новой модели рынка для потребителей выгодно в том числе европейским энергетическим трейдерам и поставщикам, которые таким образом смогут работать на украинском рынке электроэнергии. Коваленко уверен также, что это позволит улучшить инвестиционный климат и привлечь дополнительные инвестиции.
«Безусловно, новые технологии, новые системы взаимоотношений должны улучшить для потребителя как цену предложение, так и обслуживание», — уверен он.
Рынок электроэнергии должен заработать уже с начала июля.
«Во-первых, это требование закона. Мы как государственный орган и все субъекты в Украине должны его выполнять. Во-вторых, безусловно, данное решение было принято как один из составляющих направлении либерализации рынка и интеграции нас в Европу. Соответственно, реформирования энергетического сектора и выполнения решений закона — это один из ключевых шагов в этом направлении», — рассказал Дмитрий Коваленко.
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