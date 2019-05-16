САП открыла дело на Сергея Лещенко – подозревает в получении взяток

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток народным депутатом Сергеем Лещенко.
Как сообщает САП, основанием стали публикации в СМИ о покупке Сергеем Лещенко «элитной квартиры в центре столицы за средства, якобы полученные в качестве неправомерной выгоды».
«Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимого общественного мнения в медиапространстве», — заявляет САП.
С целью проверки изложенных в публикации фактов прокуроры Антикоррупционной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Сергея Лещенко вызвали на допрос.
Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП осуществляет процессуальное руководство.
В ответ на это сам нардеп Лещенко на своей станице в соцсети Фейсбук написал: "Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта – Ред). Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия".
Лещенко призвал генерального прокурора Юрия Луценко немедленно внести представление в Верховную Раду о снятии с него депутатской неприкосновенности. "Выбирайте сами, по какому делу – по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко. Я здесь, и я готов голосовать. Хватит спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления", - написал нардеп.
"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал Лещенко и пригласил журналистов на брифинг в четверг в 16:30 на центральном входе в Верховную Раду.
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