Порошенко похвастался успехами в украинизации

За последние 5 лет в Украине проводилась политика возрождения украинского языка, считает президент Украины Петр Порошенко.
«За 5 лет моего президентства мы проводили очень выверенную, очень сдержанную политику возрождения украинского языка, политику укрепления его позиций во всех сферах публичной жизни», — сказал Порошенко на церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса по украинскому языку им. П.Яцика в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что за эти годы украинский язык занял достойное место на украинском телевидении, радио, в книгоиздательстве.
Порошенко подчеркнул, что «никак нельзя уменьшать консолидирующую роль украинского языка в строительстве политической украинской нации».
Глава государства напомнил, что «объемы ведения передач на украинском языке в эфире общенациональных вещателей составляет сегодня более 89% (при квоте 60%)».
По его словам, процент украиноязычных песен в эфире превышает 57% при квоте 35%, в то время как в 2013 году этот показатель составлял 5%.
Президент напомнил, что подписанный им закон «О функционировании украинского языка как государственного» оставляет чрезвычайно широкое пространство для других языков, для удовлетворения языковых нужд и прав граждан Украины, которые говорят на русском и других языках.
«Закон не вмешивается в право частного общения, и я очень рассчитываю на то, что активисты продолжат разъяснительную работу... украинский язык требует защиты, украинский язык требует промоции, и наш с вами конкурс сегодня — один из важных этапов этой работы», — отметил глава государства.
Он выразил уверенность, что первые годы функционирование этого закона «точно развеют все мифы, бесполезные опасения тех, у кого они есть, поскольку цель закона абсолютно другая».
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