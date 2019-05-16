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Порошенко похвастался успехами в украинизации
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Порошенко похвастался успехами в украинизации

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Порошенко похвастался успехами в украинизации

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Порошенко похвастался успехами в украинизации

За последние 5 лет в Украине проводилась политика возрождения украинского языка, считает президент Украины Петр Порошенко.

«За 5 лет моего президентства мы проводили очень выверенную, очень сдержанную политику возрождения украинского языка, политику укрепления его позиций во всех сферах публичной жизни», — сказал Порошенко на церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса по украинскому языку им. П.Яцика в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что за эти годы украинский язык занял достойное место на украинском телевидении, радио, в книгоиздательстве.

Порошенко подчеркнул, что «никак нельзя уменьшать консолидирующую роль украинского языка в строительстве политической украинской нации».

Глава государства напомнил, что «объемы ведения передач на украинском языке в эфире общенациональных вещателей составляет сегодня более 89% (при квоте 60%)».

По его словам, процент украиноязычных песен в эфире превышает 57% при квоте 35%, в то время как в 2013 году этот показатель составлял 5%.

Президент напомнил, что подписанный им закон «О функционировании украинского языка как государственного» оставляет чрезвычайно широкое пространство для других языков, для удовлетворения языковых нужд и прав граждан Украины, которые говорят на русском и других языках.

«Закон не вмешивается в право частного общения, и я очень рассчитываю на то, что активисты продолжат разъяснительную работу... украинский язык требует защиты, украинский язык требует промоции, и наш с вами конкурс сегодня — один из важных этапов этой работы», — отметил глава государства.

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Он выразил уверенность, что первые годы функционирование этого закона «точно развеют все мифы, бесполезные опасения тех, у кого они есть, поскольку цель закона абсолютно другая».

Петр Порошенко, украинский язык
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Четверг, 16 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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