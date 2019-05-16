IFC разместила дебютный выпуск облигаций в гривне

Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, осуществила дебютный выпуск облигаций, деноминироанных в гривне, под 15,75% годовых для поддержки своих операций в Украине.

«В понедельник (13 мая) осуществили первый выпуск облигаций в гривне», — сообщил глава представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, такое размещение подтверждает наличие интереса к гривневым инструментам на рынке, особенно, когда эмитент имеет рейтинг «AAA».

В представительстве IFC уточнили, что дебютный выпуск облигаций будет погашен в 2020 году.