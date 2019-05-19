В Украину идет 30-градусная жара

В ближайшие дни на большинстве территории — переменная облачность, а в западных, Винницкой и Одесской областях — грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«19 мая ожидается переменная облачность. В западных, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура 23-28°, в южной части до 30°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 19 мая без осадков. Температура в Киеве около 25°. В Киевской области 23-28°.

На 20-21 мая синоптики прогнозируют в западных областях облачную с прояснениями погоду; грозовые дожди, на Прикарпатье местами значительные. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

На остальной территории — переменная облачность. 20 мая без осадков, 21 мая в северных, центральных, днем местами и на юге — небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, на крайнем востоке местами 8-10°, днем 22-27°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 20 мая без осадков, 21 мая небольшой кратковременный дождь (ночью местами), гроза. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

На 22- 23 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-15°, днем 17-23°, на юге и востоке 23 мая до 27°.

В Киеве в эти дни ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.