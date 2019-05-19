Представитель Нидерландов победил на «Евровидении - 2019»

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс «Евровидение — 2019», объявили ведущие финала смотра, который проходит в ночь на воскресенье в Тель-Авиве. Он получил 492 балла.

Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами.

Дункан Лоуренс был бесспорным фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса. Вероятность его победы они оценивали более чем в 40%. Таким образом, букмекеры угадали исход «Евровидения» впервые за четыре года.

В конкурсном номере Лоуренса не было спецэффектов. Артист исполнил песню, сидя за роялем.

В финале конкурса встретились представители 26 стран. Победителя определила сумма баллов от телезрителей и профессионального жюри стран-участниц.

Нидерланды выиграли конкурс «Евровидение» в пятый раз и впервые за 44 года.