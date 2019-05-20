В Харькове подожгли волонтерскую палатку в центре города

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную на пл.Свободы, напротив здания облгосадминистрации.

«Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи „Все для перемоги“, но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку», — сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина соорганизатор палатки Борис Редин.

По его словам, он уже написал заявление в полицию.

Как сообщалось, палатка «Все для перемоги» была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день мэр города Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

15 мая в Харьковском горсовете прошло заседание согласительной комиссии, на котором было рассмотрено уведомление о проведении бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки «Все для перемоги» на пл.Свободы.

«Комиссия приняла решение предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с пл.Свободы на пл.Защитников Украины. В случае отказа — поручить юридическому департаменту Харьковского городского совета в установленный срок обеспечить подготовку и подачу материала в Харьковский окружной административный суд», — сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В ночь на 18 мая Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Харьковского горсовета.

«Проверив юридическую и фактическую обоснованность доводов сторон, суд пришел к выводу, что мотивация и доказательства, на которые ссылается истец не дают суда оснований для установления выводов об обоснованности иска. Следовательно, в удовлетворении иска следует отказать», — говорится в решении, вынесенном судьей Владиславом Егупенко.

Харьковский горсовет подал апелляцию.