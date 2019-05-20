Жена Саакашвили проиграла выборы мэра грузинского города Зугдиди

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс проиграла на выборах мэра города Зугдиди, свидетельствуют предварительные итоги промежуточных выборов, опубликованные на сайте ЦИК страны.
Руловс набирает 42,75% голосов, тогда как ее конкурент от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгий Шенгелия — 54,45%.
На внеочередных выборах, прошедших 19 мая, также выбирали глав городов Марнеули, Хуло, Чиатура и Зестафони. По предварительным данным, победу одержали кандидаты от правящей партии — Заур Даргали (Марнеули), Вахтанг Беридзе (Хуло), Георгий Гогличидзе (Зестафони) и Гиви Модебадзе (Чиатура).
В 2016 году Руловс принимала участие в парламентских выборах от «Единого национального движения». Она была кандидатом от Зугдидского избирательного округа, однако, пройдя во второй тур, отказалась от участия в выборах. Супруга экс-президента объяснила это тем, что власти создали в регионе Самегрело тяжелую обстановку, притесняют ее и ее сторонников.
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