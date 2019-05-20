В Ереване «второй этап революции»: протестующие блокируют здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване. Об этом сообщает News.am.
По данным издания, как минимум три демонстранта стоят возле здания Высшего судебного совета, перекрыт также вход и в Конституционный суд республики.
Бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян указал, что в здании суда ереванского района Ачапняк выбиты стекла, а протестующие успели «потрепать спешащих на работу судей».
Днем ранее Пашинян анонсировал новый этап революции в стране и призвал своих сторонников блокировать все суды в стране, чтобы установить «народную власть в судебной сфере». Повод — освобождение из-под стражи бывшего главы государства Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (его арестовали в декабре по обвинению в свержении конституционного строя).
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