Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины.

Соответствующий указ президента Украины № 315/2019 от 22 мая об отмене указа № 309 от 21 мая обнародован на сайте главы государства.

«Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 «О назначении Е.Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины», — сказано в документе.