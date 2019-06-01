Данилюк о запуске энергорынка: премьер заверил, что тарифы не вырастут

Секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в сети Фейсбук прокомментировал вчерашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии.

«Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию — независимо от даты введения. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур», — написал он.

По словам Данилюка, на заседании удалось также решить проблемные вопросы в угольной отрасли и урегулировать ситуацию с водоснабжением в Донецкой области.

«В сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт. В то же время, правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего — усиление безопасности шахтеров. Критическую ситуацию с функционированием предприятия „Вода Донбасса“ — правительство ее разрешит как можно быстрее. Это — восстановление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости», — заявил секретарь СНБО.

Напомним, в пятницу 31 мая президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопастности. Формальним поводом для проведения заседания СНБО 31 мая стала трагедия на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь»), унесшая жизни двух горняков. В то же время, как заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, профсоюзные лидеры на это заседание приглашены не были. Заседание прошло в закрытом режиме. Наиболее резонансным вопросом, который рассматривался СНБО, был новый рынок электроэнергии.

Как сообщалось, на отмене закона «О рынке электроэнергии» публично настаивает предприниматель Игорь Коломойский, ферросплавные заводы которого являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине.

Закон «О рынке электроэнергии», на основании которого 1 июля 2019 должен быть введен новый рынок электроэнергии, разработан при участии европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета ЕС.

Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированном в рамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС. Имплементация рынка электроэнергии является условием предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 500 млн евро.