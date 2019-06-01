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Данилюк о запуске энергорынка: премьер заверил, что тарифы не вырастут

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Данилюк о запуске энергорынка: премьер заверил, что тарифы не вырастут

Секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в сети Фейсбук прокомментировал вчерашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии.

«Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию — независимо от даты введения. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур», — написал он.

По словам Данилюка, на заседании удалось также решить проблемные вопросы в угольной отрасли и урегулировать ситуацию с водоснабжением в Донецкой области.

«В сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт. В то же время, правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего — усиление безопасности шахтеров. Критическую ситуацию с функционированием предприятия „Вода Донбасса“ — правительство ее разрешит как можно быстрее. Это — восстановление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости», — заявил секретарь СНБО.

Напомним, в пятницу 31 мая президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопастности. Формальним поводом для проведения заседания СНБО 31 мая стала трагедия на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь»), унесшая жизни двух горняков. В то же время, как заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, профсоюзные лидеры на это заседание приглашены не были. Заседание прошло в закрытом режиме. Наиболее резонансным вопросом, который рассматривался СНБО, был новый рынок электроэнергии.

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Как сообщалось, на отмене закона «О рынке электроэнергии» публично настаивает предприниматель Игорь Коломойский, ферросплавные заводы которого являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине.

Закон «О рынке электроэнергии», на основании которого 1 июля 2019 должен быть введен новый рынок электроэнергии, разработан при участии европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета ЕС.

Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированном в рамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС. Имплементация рынка электроэнергии является условием предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 500 млн евро.

СНБО, энергорынок
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