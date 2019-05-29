ПРИВАТное регулирование

Ключевые отраслевые регуляторы уже в ближайшем будущем могут превратиться в корпоративный инструмент бенефициаров нового президента.

Уже через три дня после избрания Владимира Зеленского президентом Украины его советник и экс-глава Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Айварас Абромавичус заявил о необходимости «перезагрузки» Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Такой шаг он назвал «простыми и достаточно популярными».

Очевидно, что в этом ряду могла прозвучать еще одна звучная аббревиатура — НБУ. Для ключевого спонсора избирательной компании Зеленского контроль над финансовым регулятором критичен — после ряда судебных решений в пользу бывшего собственника именно НБУ является последним бастионом на пути возврата национализированного банка.

Но этот орешек ему пока не по зубам, поскольку за НБУ тенью стоит МВФ, без которого счастливо прожить Украина может только в фантазиях сценаристов сериала «Слуга народа». Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества stand-by с МВФ в размере SDR 1 млрд (около 1,4 млрд долларов), благодаря чему международные резервы страны выросли до 20,1 млрд долларов. Всего программа рассчитана на макрофинансирование в объеме 3,9 млрд долларов США.

Посольства США и ЕС также напомнили, что поддерживали национализацию «Приватбанка» и продолжают поддерживать деятельность Минфина и Нацбанка Украины.«Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках. Важно, что власть продолжает свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков», — прямо говорилось в заявлении дипломатической миссии США, распространенном в связи с решением Окружного административного суда Киева о признании национализации «Приватбанка» незаконной.

В ситуации банковского бессилия интерес Игоря Коломойского к другим регуляторам вполне оправдан. В других отраслях он может компенсировать то, что пока не удается реализовать в финансово-кредитном секторе. Вторая по значимости сфера интересов Коломойского — топливно-энергетический комплекс (нефть, газ, облэнерго) и связанное с ним производство ферросплавов. Прежде всего, ценой на электроэнергию, от которой зависимы его Никопольский и Запорожский ферросплавные гиганты. Контроль над НКРЭКУ теоретически позволяет устанавливать выгодные тарифы. Но это возможно лишь в том случае, если с 1 июля не будет запущен новый рынок электроэнергии, на котором настаивают те же ЕС и США. Все дело в том, что он отнимает у госрегулятора полномочия устанавливать тарифы, они будут формироваться на рынках прямых договоров, на сутки вперед и балансирующем. И спецтариф для ферросплавщиков, который действовал в 2013-2014 годах в рамках существующей директивной модели, будет невозможен.

Уже сейчас в парламенте зарегистрировано сразу два законопроекта (№ 10318 и № 10318-1), направленные на перенос даты вводы рынка — на 3 и на 9 месяцев соответственно. Отраслевые эксперты отмечают, что принципиальной разницы между предложенными сроками отсрочки нет, поскольку для противников нового рынка критично сместить формальную дату введения на любой срок после парламентских выборов. При существующем рейтинге «Слуги народа» вероятность формирования пропрезидентского большинства и подконтрольного правительства крайне высока, соответственно новый состав Рады сможет «похоронить» свободный рынок электроэнергии навсегда.

Как и в ситуации с «Приватбанком» в энергетике Игоря Коломойского крайне не устраивает нынешний состав отраслевой регулятора, упорно настаивающего на своевременном введении нового рынка с 1 июля. Как и НБУ, НКРЭКУ защищен не столько законом (как раз его в администрации нового президента бояться меньше всего), сколько внешнеполитическими партнерами Украины.

Они не устают посылать соответствующие сигналы — 17 мая Секретариат Энергосообщества ЕС официально обнародовал отчет, в котором констатировал значительные улучшения в части повышения уровня независимости Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за последние 14 месяцев. И, что особенно примечательно, отметил прозрачный и конкурентный отбор пяти новых членов комиссии в мае 2018 года как одно наибольших достижений. Насколько такая оценка деятельности нынешнего состава НКРЭКУ будет для них индульгенцией от Банковой пока неизвестно. Европейцы защищают не столько конкретных людей, сколько перспективу имплементации в Украине норм Третьего энергопакета ЕС, частью которой и есть новый рынок электрической энергии.

Не менее интригующий аспект регуляторных аппетитов Коломойского — Антимонопольный комитет. Для большинства потенциал данного органа не раскрыт, а зря. Его полномочия просто фантастичны — от штрафов в 10% от годового оборота, до передела целых рынков. Прежде всего, промышленных и энергетических, которые исторически характеризуются высоким уровнем концентрации.

Первая попытка перегнуть АМКУ через колено у политических лоббистов Коломойского вышла комом. Речь идет о приобретении группой ДТЭК «Киевоблэнерго» и «Одессаблэнерго» у нидерландской (а де-факто российской компании) VS Energy, которая сразу же была замаркирована депутатами из пула Коломойского как установление монополии.на национальном рынке распределения электроэнергии. Рынке, которого нет, поскольку каждая распределительная компания по определению является монополистом на территории своего присутствия. И поэтому полностью регулируема (в том числе в части тарифов) государством, безотносительно к фамилии собственника.

Большой информационный шум вокруг заурядной сделки на вторичном рынке не вызвал удивления лишь у узкого круга инвестбанкиров и отраслевых экспертов. Задачей Коломойского в этой истории был не срыв чужой сделки — к приобретениям по рыночной цене у него сейчас интереса нет. Признание Антимонопольным комитетом ДТЭК монополистом в некоем «национальном рынке распределения» позволило бы отсечь платежеспособного конкурента от участия в приватизации пяти государственных облэнерго, запланированной в 2019 году (о том, что компания Ахметова собирается в нем участвовать, ее гендиректор Максим Тимченко заявил еще в марте). А значит купить их гарантированно и недорого. Перехват контроля над АМКУ позволил бы днепропетровскому рейдеру сделать тему монополизма (а вернее демонополизации) ключевым инструментам установления новых порядков в украинской экономике.

Хватит ли политической воли у НБУ, НКРЭКУ и АМКУ противостоять все возрастающим запросам Коломойского покажет только время. Многое будет зависеть от того, удастся ли ему продавить нового президента на дефолт по внешним обязательствам и последующий отказ от сотрудничества с международными донорами. Если удастся, то страна совсем скоро столкнется с новым дивным миром ПРИВАТного регулирования.