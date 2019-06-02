США готовы начать диалог с Ираном без предварительных условий, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео завил, что Вашингтон готов начать диалог с Тегераном без каких либо предварительных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь отметил, что проблемы отношений между США и Ираном существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций.

«Мы, безусловно, готовы вести этот разговор, когда иранцы смогут доказать, что они хотят вести себя как нормальная нация», — заявил Помпео.

Он также подчеркнул приверженность американских властей к усилению по изменению курса политики в Иране.