Патрульного, подозреваемого в убийстве мальчика, арестовали на два месяца

Голосеевский районный суд Киева во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (без права внесения залога) для патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в г.Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Прокуроры утверждают, что Приходько совершил выстрел, который и стал причиной гибели мальчика.

Другому подозреваемому меру пресечения изберут во вторник позднее.