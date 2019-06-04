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Штрафы за отказ водителей маршруток возить льготников увеличат в 19 раз

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Штрафы за отказ водителей маршруток возить льготников увеличат в 19 раз

Народные депутаты Украины поддержали за основу законопроект (№ 10004) о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.

Как передает «Интерфакс-Украина», в первом чтении документ поддержал 231 народный депутат на пленарном заседании парламента во вторник.

Предложенные законопроектом изменения предусматривают увеличение штрафа за безосновательный отказ от предусмотренной законом бесплатной перевозки граждан до 150 необлагаемых минимумов (2550 грн), который будут накладывать на водителей транспортных средства и на граждан — субъектов предпринимательской деятельности. Согласно действующему законодательству, сейчас такой отказ влечет за собой наложение штрафа в виде 8 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн).

Статья Кодекса об административных правонарушениях, в которую парламентарии намерены внести изменения, касается нарушений правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом.

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Необлагаемый минимум доходов граждан в Украине составляет 17 грн.

льготный проезд, льготники
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