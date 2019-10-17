Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в ст.133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан» № 166-IX, принятый парламентом 3 октября 2019 года.

«Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе», — сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

Закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан. Документ предусматривает наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан — субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого — 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как сообщалось, соответствующий законопроект № 0893 о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса об административных правонарушениях во втором чтении и в целом 3 октября поддержали 303 народных депутатов.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.