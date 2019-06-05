Кабмин упростил въезд на оккупированные территории Украины

Кабинет министров Украины 5 июня упростил въезд на оккупированные территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Таким образом, лица, которые покинули оккупированные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов Государственной миграционной службы.
Также украинцы в возрасте до 16 лет смогут пересекать КПВВ и без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами. Если сопровождающего не будет, подростком займется полиция, которая передаст его органам опеки.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 июня перешли на летний график работы. В частности, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил перешли на летний график работы. Пограничники уточнили, что КПВВ на Донбассе работают ежедневно с 06:00 до 20:00.
Отметим, украинская сторона уже несколько лет пытается ввести в эксплуатацию КПВВ «Золотое», который на сегодня является единственным автомобильным пунктом пропуска в Луганской области. По состоянию на апрель все было готово к запуску этого КПВВ, однако представители так называемой «Луганской народной республики» продолжают блокировать дополнительный коридор.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016