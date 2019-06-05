Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО

В Украине 62% граждан выступают за вступление страны в Европейский Союз и более 50% — за интеграцию в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
Так, согласно опросу, поддержка прозападного вектора страны в дальнейшем преобладает: 62% выступают за вступление Украины в Европейский Союз (22% — против), 53% — в НАТО (31% — против).
При выборе нескольких векторов экономической интеграции — 57% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС, 24% — равноудаленность от России и Запада, и 10% — за вступление в Таможенный союз.
«Поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах Украины, среди избирателей партий «Европейской солидарности», «Голос» и «Гражданской позиции», — омечают социологи.
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