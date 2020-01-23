Минветеранов и оккупированных территорий решили разделить

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что ведомство будет разделено, а будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.

«Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время», — сказала Коляда в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что вопросы реинтеграции банально не помещаются в функционал одного, даже объединенного министерство, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

«Это не значит, что мы неэффективно сработали», — подчеркнула министр.

По словам Коляды, на данный момент в ведомстве проводятся консультации для того, чтобы быть готовым к этому разделению.

«Очень важным для нас является обобщение и передача нашего опыта и наработок для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции», — заявила министр.

На вопрос, как именно технически будет проходить разделение, Коляда ответила, что есть несколько вариантов, в том числе и отмена того решения, которое объединило два министерства.

«Подчеркну еще раз — реальность постоянно меняется. Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения — это структура, которая работает в режиме тушения пожаров. Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении», — подчеркнула она.

В то же время, Коляда заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

Среди прочего, комментируя, в чем был замысел объединения ведомств, министр отметила, что «логика объединения заключалась в типологизации управленских процессов и сокращении расходов на госаппарат».

Как сообщалось, Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, тогда как ранее существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов. Возглавила новое министерство Коляда.

После чего, Коляда заявила, что не совсем понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями.

17 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в том числе, и по Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.