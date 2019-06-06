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Лидеры Франции и Великобритании почтили память британцев, погибших в Нормандии в 1944 году

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Лидеры Франции и Великобритании почтили память британцев, погибших в Нормандии в 1944 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почтили в четверг минутой молчания память британских солдат, погибших во время Второй мировой войны в Нормандии. Трансляцию церемонии вели французские телеканалы.

В четверг в этом французском регионе проходит серия мемориальных торжеств по случаю 75-й годовщины британо-американской десантной операции «Оверлорд», начавшейся 6 июня и завершившейся 25 августа 1944 года.

Лидеры двух стран приняли участие в символической закладке первого камня в коммуне Вер-сюр-Мер, где будет создан мемориал, посвященный участию британцев в освобождении Нормандии.

Французский лидер напомнил, что «в день начала операции — 6 июня 1944 года — потери среди британских солдат составили более 400 человек». Макрон заявил, что «две страны объединяют доверие и общие ценности».

В той части речи, которую президент Франции произнес по-английски, он подтвердил «стабильность особых отношений» между двумя странами, несмотря на перипетии вокруг Brexit. «Что бы там ни было, мы будем всегда рядом, поскольку это наша общая судьба», — сказал Макрон.

Тереза Мэй первой прибыла к месту церемонии. «Этот монумент в память о самопожертвовании тех, кто сражался в битве за Нормандию», — сказала она. После выступлений лидеры двух стран подошли к группе британских ветеранов. Для Мэй нормандская церемония стала одной из последних на посту премьер-министра Великобритании, который она покидает в связи с неудачей ее попыток согласовать условия выхода королевства из ЕС.

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Французский лидер также посетит в четверг американское военное кладбище в Кольвиль-сюр-Мер. Там Макрон встретится с президентом США Дональдом Трампом. Главы двух государств выступят с речами, почтят память погибших, а затем будут наблюдать за франко-американским воздушным парадом. Во второй половине дня Макрон и Трамп проведут двустороннюю встречу в мэрии города Кан, административного центра департамента Кальвадос.

Великобритания, Франция, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон, Нормандия
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