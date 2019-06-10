Половина россиян в целом довольны своей жизнью

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) определили социальное самочувствие россиян. Так, согласно результатам опроса, почти половина респондентов — 49% — заявили о том, что в целом жизнь их устраивает.

Противоположную точку зрения, по данным агентства, выразили 22% опрошенных. Еще 28% сообщили, что уровень жизни их устраивает, но только отчасти.

Материальное положение собственных семей как «выше среднего» оценили только 14% россиян. Большинство (61%) думает, что оно является средним, еще четверть — 25% — оценивают его как плохое.

Примерно столько же респондентов — 28% — считают, что ниже среднего сейчас находится и экономическое положение России. Хорошим (выше среднего) его называют около 13% опрошенных, еще порядка 54% уверены: экономическая ситуация в РФ находится на среднем уровне.

Также у участников опроса социологи поинтересовались, в правильном ли направлении, по их мнению, в стране идут дела. С такой точкой зрения согласилась треть респондентов (31%). Противоположную позицию поддержала четверть — 25%. Еще 41% опрошенных сообщили, что вектор развития в стране верный только отчасти.

Таким образом, сделали вывод эксперты, уровень социального самочувствия россиян в мае улучшился. В ноябре прошлого года этот показатель, по данным ВЦИОМ, достиг почти минимального значения — хуже россияне чувствовали себя только после кризиса 2009 года и во время «болотных протестов», указывали специалисты. Тогда только четверть опрошенных (25%) ожидали улучшения жизненной ситуации своей семьи. Еще 25% утверждали, что ожидают ухудшения или значительного ухудшения своей жизни. При этом о том, что жизнь их в целом устраивает, осенью прошлого года говорили 58% россиян. Еще 16% опрошенных заявляли, что жизнью недовольны. 21% сообщал, что жизнь их отчасти устраивает, а отчасти — нет.