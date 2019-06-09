Билецкий, Ярош и Тягнибок пойдут в одном списке

В первую пятерку избирательного списка Всеукраинского объединения «Свобода» вошли основатель и первый командир полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, лидер Национального движения «Дия», экс-лидер «Правого сектора», внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, а также действующий лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко.
Как сообщается в воскресенье на страницах ряда региональных ячеек «Свободы» в соцсети Facebook, Билецкий, Ярош и Тарасенко занимают второе, третье и четвертое место в списке «объединенной силы националистов, которые пойдут по списку «Свободы». Возглавил список лидер «Свободы» Олег Тягнибок, пятый в списке — экс-кандидат в президенты от партии и вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.
Во второй пятерке — актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба «Национального корпуса» Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции «Свобода» в Киевском городском совете Юрий Сиротюк.
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