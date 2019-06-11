Зеленский отменил назначение двух членов ВСП и объявил новый конкурс

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Михаила Исакова и Андрея Василенко.

На сайте главы государства во вторник обнародованы соответствующие указы президента № 358/2019 и № 359/2019 от 10 июня об отмене указов президента Украины от 13 мая 2019 года № 217 и № 218 «О назначении члена Высшего совета правосудия».

В двух отмененных президентских указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

Отметим, что в настоящее время ГБР расследует факт захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия.

По мнению инициатора дела юриста Андрея Портнова, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия.