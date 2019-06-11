Зеленский выступил с речью в Конституционном суде и вышел из зала

Президент Владимир Зеленский выступил с речью в Конституционном суде, где рассматривается конституционность его указа о роспуске парламента и заявил, что его юридическая позиция неоспорима и безупречна.
В своей речи Зеленский отметил, что впервые президент пришел в Конституционный суд, а не вызывает судей к себе и это свидетельствует о его уважении к ним и закону, передает УП.
«Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады отвечает обоим этим критериям», — заявил глава государства.
По его словам, о соответствии «духу закона» свидетельствует много факторов. В частности, граждане Украины не верят Раде и аплодируют решению о роспуске Рады.
«И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете. И, думаю, примите справедливое решение, за которое нам не будет стыдно и перед своим народом, и перед всей Украиной, и перед нашими детьми», — сказал Зеленский.
Он добавил, что его юридическая позиция «неоспорима и безупречна», что докажет его представитель в КС.
После этого Зеленский заявил, что покидает зал Конституционного суда, чтобы никто не смел сказать, что решение было принято под давлением.
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