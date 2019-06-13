Импорт электроэнергии повысит конкуренцию на новом рынке, - эксперты

Импорт электроэнергии, который станет возможным после реформы электроэнергетики с 1 июля 2019 года, повысит конкуренцию на рынке. Об этом пишет эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Адриан Прокип.
«Есть разные пути предотвращения злоупотреблений участниками рынка (электроэнергии — ред.). Один из наиболее эффективных — импорт. Сегодня возможность импорта электроэнергии фактически заблокирована на регуляторном уровне. Но с запуском рынка, он (импорт электроэнергии — ред.) будет свободно осуществляться», — пишет Адраин Прокип в статье «Страх и ненависть на рынке электроэнергии».
Данную точку зрения поддерживает руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
«Прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 года в нашу страну станет возможным (наконец-то) импорт электрической энергии», — написал В.Ковальчук на своей странице в Facebook.
По мнению Ковальчука, импорт электроэнергии может стать дополнительным фактором, повышающим конкуренцию на рынке электроэнергии.
В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что у него есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений.
«Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства — как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка», — заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ.
С 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Антимонопольный комитет Украины намерен отслеживать процесс формирования предложений электроэнергии, условия договоров и специфику ценообразования на этих рынках. Это сделает невозможным доминирование отдельных компаний на рынке и установление экономически необоснованных цен.
Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.
От своевременного введения второго этапа реформы зависит получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн. евро) и кредита Мирового банка (500 млн. евро).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016