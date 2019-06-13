Импорт электроэнергии повысит конкуренцию на новом рынке, - эксперты

Импорт электроэнергии, который станет возможным после реформы электроэнергетики с 1 июля 2019 года, повысит конкуренцию на рынке. Об этом пишет эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Адриан Прокип.

«Есть разные пути предотвращения злоупотреблений участниками рынка (электроэнергии — ред.). Один из наиболее эффективных — импорт. Сегодня возможность импорта электроэнергии фактически заблокирована на регуляторном уровне. Но с запуском рынка, он (импорт электроэнергии — ред.) будет свободно осуществляться», — пишет Адраин Прокип в статье «Страх и ненависть на рынке электроэнергии».

Данную точку зрения поддерживает руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 года в нашу страну станет возможным (наконец-то) импорт электрической энергии», — написал В.Ковальчук на своей странице в Facebook.

По мнению Ковальчука, импорт электроэнергии может стать дополнительным фактором, повышающим конкуренцию на рынке электроэнергии.

В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что у него есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений.

«Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства — как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка», — заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ.

С 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Антимонопольный комитет Украины намерен отслеживать процесс формирования предложений электроэнергии, условия договоров и специфику ценообразования на этих рынках. Это сделает невозможным доминирование отдельных компаний на рынке и установление экономически необоснованных цен.

Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.

От своевременного введения второго этапа реформы зависит получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн. евро) и кредита Мирового банка (500 млн. евро).