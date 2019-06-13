Украина, Россия и Европа могут провести консультации по газу в сентябре

Россия, Украина и Европейская комиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.
«Предложили, что лучшее время — это вторая половина сентября», — сказал российский министр.
«Будем продолжать наши конструктивные переговоры по телефону летом и когда мы встретимся — в сентябре», — добавил Шефчович.
Замглавы ЕК выразил надежду, что сентябрьские переговоры будут конструктивными, сторонам не придется собираться для новых раундов «ни в ноябре, ни в декабре».
Шефчович также надеется, что «Газпром» заключит с Украиной новый долгосрочный контракт на транзит газа.
Новак заявил, что «Газпром» готов проводить переговоры, чтобы обеспечить взаимовыгодные условия по поставкам и транзиту.
Он напомнил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину на действующих условиях, а также поставлять газ на 25% дешевле, чем цена по реверсу. При этом, по мнению Новака, Украина еще не готова заключать новый транспортный контракт на европейских условиях.
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