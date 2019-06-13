«Газпром» предложил «Нафтогазу» мировое соглашение вместо $2,6 млрд

Российский газовый монополист «Газпром» предложил компании «Нафтогаз Украины» заключить мировое соглашение, которое, по мнению российской стороны, позволило бы урегулировать спор двух компаний о причитающихся каждой из них выплатах. Об этом заявил журналист глава Министерства энергетики РФ Александр Новак.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Так как до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около $2,6 млрд, однако платить отказался и обжаловал решение арбитража. Украинская же сторона начала аресты активов «Газпрома» в разных странах.

«Решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, по нашему мнению, носят противоречивый характер», — отметил Новак. По словам министра, «Газпром» обжаловал их в суде округа Свеа, однако тот не успеет рассмотреть апелляцию до 1 января 2020 года, то есть до истечения срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.

«Поэтому с российской стороны, со стороны „Газпрома“, предложено украинской стороне рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, то есть внесудебного урегулирования, которое бы позволило создать условия в том числе для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на его транзит», — пояснил Новак.

По словам российского министра, для заключения мирового соглашения есть вся необходимая юридическая база, а его подписание могло бы стать одним из важнейших пунктов «дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами».

Министр также отметил, что «Газпром» готов на продление транзитного контракта на текущих условиях и мог бы на 25% снизить цену на поставляемый на Украину газ.

Отметим, что о желании заключить мировое соглашение в «Газпроме» заявляли и раньше. Однако руководство украинской компании отказывалось вести переговоры о такой сделке, считая это бессмысленным после вынесения решения Арбитражем.