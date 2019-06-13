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В списке партии Порошенко 5 членов Кабмина и 7 депутатов «Народного фронта»

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В списке партии Порошенко 5 членов Кабмина и 7 депутатов «Народного фронта»


Политическая партия «Европейская солидарность» в четверг представила список из 50 кандидатов в народные депутаты Украины от своей политической силы на досрочных парламентских выборах.

Как передает агентство «Интерфакс-Украина», первая десятка партийного списка не претерпела изменений с 9 июня, когда в Киеве состоялся съезд, утвердивший список кандидатов в нардепы от партии и была представлена первая его десятка.

Среди кандидатов — пять членов Кабинета министров: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, первый вице-премьер-министр — министр экономического развития Степан Кубив, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, вице-премьеры Украины Вячеслав Кириленко и Павел Розенко.

Кроме того, в список вошли семеро парламентариев из фракции «Народный фронт» — Виктория Сюмар (в списке «Евросолидарности» под номером 16), Николай Величкович (№ 19), Татьяна Черновол (№ 27), Андрей Левус (№ 29), Владимир Соляр (№ 40), Сергей Высоцкий (№ 44) и Игорь Лапин (№ 49).

Возглавил партийный список «Евросолидарности» на внеочередных выборах в Верховную Раду лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Второй номер в списке — председатель Верховной Рады нынешнего, VIII созыва Андрей Парубий.

Далее в списке — первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

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В десятку также вошли лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, доброволец-медик, командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич, подавший в отставку глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, зампредсед Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

досрочные выборы, Европейская солидарность
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Четверг, 13 июня 2019
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