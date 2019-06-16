У Путина признали, что Трамп не хочет с ним встречаться

Никаких инициатив по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа из Вашингтона по-прежнему не следует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Однако, по его словам, «здесь надо очень внимательно следить за нюансами». «Трамп говорит: „Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами“. Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах», — отметил Песков.

Но это не полноформатная встреча, добавил он, и в ходе такой короткой встречи обсудить тот объем вопросов, который стоит на повестке дня, не удастся.

Песков допустил, что полноформатная встреча Путина и Трампа может состояться в канун начала саммита G20 в Осаке. «Но, по крайней мере сейчас, мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны», — отметил он.