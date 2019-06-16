Филарет рассылает приглашения на собор УПЦ КП

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на «собор Украинской православной церкви Киевского патриархата», который он созывает 20 июня.
Копию приглашения обнародовал Сerkvarium.
«Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00», — говорится в письме.
Напомним, 11 июня почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православной церкви.
В Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) заявили, что проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.
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