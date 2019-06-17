Войти
Зеленский анонсировал послабления для малого и среднего бизнеса
реформы
Зеленский анонсировал послабления для малого и среднего бизнеса
Супрун рассказала, что тополиный пух не вызывает аллергию
позиция
Супрун рассказала, что тополиный пух не вызывает аллергию

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

экология
RSS

Ученые фиксируют аномально высокую смертность дельфинов

263
Ученые фиксируют аномально высокую смертность дельфинов

Специалисты Национального управления США по исследованию океана и атмосферы зафиксировали в течение последних нескольких месяцев аномально высокую смертность дельфинов-афалин в районе побережья Мексиканского залива. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC.

По оценкам ученых, с 1 февраля до середины июня в штатах Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана на берегу были найдены не менее 279 дельфинов, по большей части мертвых. Как подчеркивают представители управления, данные показатели примерно в три раза выше, чем среднегодовые за указанный период времени.

Оказавшись на берегу, живые дельфины уже не могут вернуться в океан без посторонней помощи и умирают в течение нескольких часов. Обычно на сушу выбрасываются старые, больные или раненые особи.

Исследователи пытаются установить причины произошедшего. По их мнению, одной из причин может быть разлив нефти в Мексиканском заливе после взрыва на платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года. Как подчеркивают специалисты, данная экологическая катастрофа, в результате которой в воду попали миллионы баррелей нефти, до сих пор оказывает разрушительное влияние на животный мир. Ранее природоохранные организации констатировали, что дельфины, которые живут в районах залива, загрязненных нефтью, страдают от многочисленных заболеваний печени и легких, отличаются вялостью и сравнительно малой массой тела.

Читайте также: Илон Маск заявил об удалении аккаунта в Twitter

Исследователи также рассматривают версию, согласно которой причиной гибели дельфинов может быть поступление необычно больших объемов пресной воды в Мексиканский залив этой весной из-за наводнений. У некоторых дельфинов, найденных мертвыми на берегу, были обнаружены повреждения покровов тела, которые могут возникать под воздействием пресной воды.

экология, дельфины
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 июня 2019
Воскресенье, 16 июня 2019
Суббота, 15 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016