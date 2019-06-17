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Илон Маск заявил об удалении аккаунта в Twitter

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Илон Маск заявил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по киевскому времени основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт. Вскоре после этого имя пользователя сменилось c Elon Musk на Daddy DotCom.

Отметим, что у пользователей соцсети нет возможности «удалить аккаунт». В настройках можно лишь «отключить учетную запись». После деактивации страницу пользователя нельзя будет просматривать, не будут отображаться твиты и имя пользователя, разъясняют разработчики на соответствующей странице поддержки Twitter. Страница Маска остается доступной.

После деактивации у пользователя есть 30 дней на то, чтобы восстановить свой аккаунт.

Перед тем как написать сообщение об удалении аккаунта, бизнесмен разместил в нем рисунок с изображением персонажа видеоигры Nier: Automata по имени 2B, пишет портал Kotaku (сейчас твит с рисунком удален). Он не указал автора изображения и отказался это делать после того, как его об этом попросили пользователи.

На момент публикации три последних по хронологии сообщения Маска (не считая ответы другим пользователям) выглядят так: «Не 2b» (Not 2b — созвучно с английском not to be, «не бывать». — Ред.), «Удалил» и «Только что удалил свой аккаунт в Twitter».

Сообщения, которые бизнесмен оставлял в социальной сети, несколько раз приводили к серьезным последствиям. В августе 2018 года он написал о готовности выкупить акции Tesla по цене $420 за бумагу, после этого акции компании выросли на 6%. Комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение, и завела против него дело. В итоге стороны заключили соглашение, в рамках которого Маск покинул пост председателя совета директоров компании и обязался выплатить $20 млн штрафа.

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В мае бизнесмен получил повестку в суд из-за другого своего твита. Летом 2018 года он назвал педофилом одного из участников операции по спасению таиландской юношеской футбольной команды, оказавшейся заблокированной в пещере из-за проливных дождей. Мужчина — британский дайвер Вернон Ансворт — теперь требует от Маска компенсацию в размере $75 тыс. Слушания назначены на конец октября.

Илон Маск
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