Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса в начале 2020 года



Украина предупредила страны-члены Евросоюза о вероятном газовом кризисе, который может возникнуть из-за отсутствия договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему с Россией в начале 2020 года. Об этом в телефонном интервью Bloomberg сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Украина предупредила европейские страны подготовиться к газовому кризису на фоне скептицизма, что страна сможет согласовать с Россией новый контракт о транзите газа через Украину в Европу— ред.) до окончания текущего контракта», — цитирует ее Укринформ.

По словам Зеркаль, сейчас вероятность того, что не будет нового контракта до 1 января 2020 года, «очень высокая».

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения переговоров по контракту (о транзите газа — ред.), мрачный сценарий газового кризиса стоит того, чтобы его серьезно рассмотрели», — заявила она.

Зеркаль добавила, что именно по этому поводу Украина и ряд европейских стран сейчас накапливают запасы газа в своих хранилищах.

Как известно, срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Россия не согласовала проведение трехсторонних переговоров по заключению нового контракта о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему в мае, на июнь переговоры также не были согласованы. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает, что РФ ждет решения Дании относительно «Северного потока-2», из которого будет понятно, задержится его строительство на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как и было запланировано.

Четыре страны — Финляндия, Швеция, Германия и РФ — одобрили строительство трубопровода. Дания сейчас отказала Газпрому и требует от компании, которая строит «Северный поток-2», провести оценку экологического влияния третьего варианта маршрута газопровода, который будет проходить в эксклюзивной экономической зоне Дании.