Победитель выборов в Дании вновь изучит вопрос «Северного потока-2»

Одержавшая победу на парламентских выборах социал-демократическая партия Дании считает необходимым вернуться к проблеме проекта «Северный поток-2» и уточнить позицию Копенгагена по этому вопросу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на датские СМИ.

Так, представитель МИД Дании Ник Хеккеруп заявил, что министерство должно провести оценку ситуации, и уже на основании ее вынести финальное решение.

Он отметил, что в социал-демократической партии по-прежнему настроены против проекта газопровода. Однако представитель МИД допустил возможность пересмотра этой позиции — в зависимости от результатов работы министерства.

СМИ напоминают, что, когда социал-демократическая партия находилась в оппозиции, в партии призывали правительство не допустить прокладку газопровода «Северный поток — 2» через датские воды.

Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря — от властей Дании, хотя компания-оператор подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.