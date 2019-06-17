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Победитель выборов в Дании вновь изучит вопрос «Северного потока-2»

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Победитель выборов в Дании вновь изучит вопрос «Северного потока-2»

Одержавшая победу на парламентских выборах социал-демократическая партия Дании считает необходимым вернуться к проблеме проекта «Северный поток-2» и уточнить позицию Копенгагена по этому вопросу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на датские СМИ.

Так, представитель МИД Дании Ник Хеккеруп заявил, что министерство должно провести оценку ситуации, и уже на основании ее вынести финальное решение.

Он отметил, что в социал-демократической партии по-прежнему настроены против проекта газопровода. Однако представитель МИД допустил возможность пересмотра этой позиции — в зависимости от результатов работы министерства.

СМИ напоминают, что, когда социал-демократическая партия находилась в оппозиции, в партии призывали правительство не допустить прокладку газопровода «Северный поток — 2» через датские воды.

Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря — от властей Дании, хотя компания-оператор подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Дания, Северный поток-2
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